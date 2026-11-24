В Уфе подорожает проезд на трех автобусных маршрутах
С 5 декабря уфимский перевозчик ООО «Арбат плюс» увеличит стоимость проезда на трех маршрутах общественного транспорта: 221, 225 и 291.
Проезд в маршрутках 221 «Шакша — Колхозный рынок» и 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — "Планета"» подорожает до 55 руб.
На 291 маршруте «Шакша — "Уфа-Арена"» стоимость изменится в зависимости от расстояния. До 100 руб. подорожает проезд из Шакши и Базилевки через Федоровку, Карпово и Жилино до Уфы, до 90 руб. — из Шакши до Елкибаево, до 80 руб. — из Шакши до садов Базилевки, из Базилевки — до Жилино и Карпово, из садов «Агидель» — до Уфы. Дорога от Базилевки до Федоровки будет стоить 70 руб., от Федоровки до Карпово — 60 руб. Наконец, проезд по Шакше и до Уфы будет составлять по 50 руб.
В Уфе этой осенью уже на нескольких маршрутах увеличилась стоимость проезда. Например, как сообщал «Ъ-Уфа», увеличила тариф компания «Уфа-лайн».