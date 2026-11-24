С экс-начальника управления капстроительства Башкирии взыскали более 57 млн рублей
Советский районный суд Уфы обязал бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Инну Иксанову выплатить более 57,5 млн рублей в пользу государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2025 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил Инну Иксанову к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) с отсрочкой исполнения наказания до 14-летия ее ребенка. Позднее Верховный суд Башкирии сократил срок до четырех с половиной лет.
Как было установлено в суде, начальник УКС согласовала покупку десяти контрафактных аппаратов УЗИ. Ущерб бюджетам РФ и Башкирии оценивался в 57,5 млн руб.