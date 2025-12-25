Садитесь, пять

Октябрьский районный суд Уфы вчера приговорил бывшего руководителя Управления капстроительства Башкирии (УКС РБ) Инну Иксанову к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновница приняла от уфимской компании «Медлэнд» и оплатила десять контрафактных УЗИ-аппаратов общей стоимостью более 57 млн руб. Ранее осужденный экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев заявлял, что следствие пытается «притянуть» его к делу госпожи Иксановой, так как якобы именно его угрозы сподвигли ее на незаконные действия. Адвокаты Инны Иксановой эти дела не связывают, а приговор в отношении подзащитной намерены обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы вместо семи лет

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы вместо семи лет

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Уфы признал бывшую начальницу Управления капитального строительства Башкирии (УКС РБ, подведомственно региональному минстрою) Инну Иксанову виновной в превышении должностных полномочий, приведшем к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ей вменялась неправомерная приемка и оплата десяти заведомо контрафактных приборов ультразвуковой визуализации (УЗИ) для больниц в разных городах и селах Башкирии. Суд приговорил Инну Иксанову к пяти годам колонии общего режима и двухлетнему запрету на госслужбу. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. У госпожи Иксановой двое детей – 2013 и 2015 года рождения.

Гособвинение просило приговорить бывшего руководителя УКС РБ к семи годам лишения свободы. Будет ли прокуратура подавать апелляционное представление на приговор, ведомство решит после изучения его мотивировочной части, отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Инна Иксанова родилась в 1985 году. По данным открытых источников, до госслужбы она выдвигала свою кандидатуру в Архангельский районный совет от партии «Зеленые». УКС РБ она возглавила в июле 2021 года.

В начале 2023 года СМИ сообщили о задержании чиновницы и директора ООО «Медтехника» Рустама Аминева (компания является подрядчиком УКС РБ и медицинских учреждений республики). Как сообщал тогда «Ъ», задержания могли быть связаны с закупкой контрафактных и запрещенных к использованию приказами Росздравнадзора УЗИ-аппаратов для оснащения больниц в Уфе, Баймаке, Большеустьикинском (райцентре Мечетлинского района) и Месягутово (райцентре Дуванского района). В апреле прошлого года Инну Иксанову доставили на допрос в региональное управление СКР. Источники «Ъ» тогда сообщили, что чиновнице может быть инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. 16 апреля 2024 года пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии официально подтвердила задержание Инны Иксановой по подозрению в противоправных действиях при закупках в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года УКС РБ заключило четыре госконтракта на 57 млн руб. о поставке УЗИ-аппаратов. Инна Иксанова якобы знала, что медицинское оборудование является контрафактным, создающим «потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан при его эксплуатации», однако не отказалась от исполнения контракта и дала указание принять оборудование, которое так и не было введено в эксплуатацию. В пресс-релизе также говорилось, что на незаконные действия подозреваемую подтолкнули опасения «негативных последствий по службе».

По данным портала госзакупок, в инкриминируемый период УКС заключило четыре контракта на поставку систем УЗИ в больницы Уфы, Баймака, Большеустьикинского и Месягутово с ООО «Медлэнд».

Одновременно контракты на поставку медоборудования привлекли внимание антимонопольного ведомства. УФАС по Башкирии выявило сговор между УКС РБ и ООО «Медтехника» при поставке рентгенодиагностического аппарата для Месягутовской детской поликлиники.

Примерно в одно время с делом Инны Иксановой расследовалось и рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, которого Ленинский райсуд Уфы в ноябре приговорил к 13 годам строгого режима за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На одном из судебных заседаний господин Марзаев, настаивая на провокационном характере преследования, заявил, что следователи пытались «притянуть» к нему дело Инны Иксановой. По мнению экс-вице-премьера, версия следствия строилась на том, что именно от Алана Марзаева как куратора строительной отрасли начальница УКС получала угрозы и незаконные требования освоить бюджетные средства и принять контрафактное оборудование.

Один из адвокатов Инны Иксановой Леонид Куликов в разговоре с «Ъ» ответил, что защита чиновницы не связывает два этих дела. Что касается приговора, то, заявил он, адвокаты и подзащитная вины не признают и намерены обжаловать приговор Октябрьского райсуда. Позицию по делу господин Куликов комментировать не стал, сославшись на необходимость дождаться мотивировочной части приговора.

Идэль Гумеров