Марк Рютте также сообщил, что альянс намерен постоянно проверять, как обеспечены сдерживание и оборона, и при необходимости корректировать меры. «У нас есть варианты ответных действий. Вы не всегда будете их видеть. Мы не всегда можем открыто говорить о них. И ответ не обязательно будет зеркальным»,— сказал генсек НАТО.