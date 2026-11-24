Рютте призвал усилить поддержку Украины после гибридных угроз в Европе
Генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличивать помощь Украине всякий раз, когда в Европе происходит инцидент, связанный с так называемой гибридной угрозой. С таким предложением он выступил в Берлине на пресс-конференции вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По мнению господина Рютте, такие инциденты должны становиться поводом для наращивания, а не сокращения поддержки Киева.
Марк Рютте также сообщил, что альянс намерен постоянно проверять, как обеспечены сдерживание и оборона, и при необходимости корректировать меры. «У нас есть варианты ответных действий. Вы не всегда будете их видеть. Мы не всегда можем открыто говорить о них. И ответ не обязательно будет зеркальным»,— сказал генсек НАТО.
Европейские страны обвиняют Россию в гибридных операциях, в том числе кибератаках, диверсиях, повреждении подводных кабелей и нарушениях воздушного пространства с помощью беспилотников. Москва эти обвинения отвергает. В сентябре Германия сочла Россию ответственной за попытку теракта в аэропорту Лейпцига и закрыла Русский дом в Берлине. В ноябре эстонские власти назвали Россию причастной к попытке поджога оборонного предприятия Threod Systems и решили с 1 декабря закрыть все погранпереходы между двумя странами.