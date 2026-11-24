При сравнении данных ФГИС «Зерно» и ЕФГИС «ЗСН» выяснилось, что заявленная урожайность — 418,9 ц/га — почти в девять раз выше средней по России. Кроме того, предприятие не смогло подтвердить путь партии от производителя до конечного получателя. По данным ФГИС «Зерно», установить хозяйство, где вырастили ячмень, не удалось.