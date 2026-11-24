В Оренбуржье аннулировали декларацию на ячмень с завышенной урожайностью
Заявленный показатель почти в девять раз превышает средний по стране
В Оренбургской области признали недействительной декларацию о соответствии партии ячменя на пищевые цели урожая 2026 года. Нарушения выявило управление Россельхознадзора по региону. Об этом сообщает надзорное ведомство.
При сравнении данных ФГИС «Зерно» и ЕФГИС «ЗСН» выяснилось, что заявленная урожайность — 418,9 ц/га — почти в девять раз выше средней по России. Кроме того, предприятие не смогло подтвердить путь партии от производителя до конечного получателя. По данным ФГИС «Зерно», установить хозяйство, где вырастили ячмень, не удалось.
Выявленные сведения нарушают требования техрегламента «О безопасности зерна» и закона «О зерне». Декларацию признали недействительной, а заявителю объявили предостережение.