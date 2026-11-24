Общая доля отказов по заявкам на займы в МФО в октябре 2026 года составила 66,1%, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 10% (56,1%). Наибольшие доли отказов по заявкам на займы МФО были отмечены в Кемеровской области (72,7%), Забайкальском (71,7%) и Алтайском (71,6%) краях.