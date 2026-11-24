В частности, специалисты выявили несоблюдение проектных решений при разработке месторождения. «При запланированном объеме проведения горных выработок в 475 метров к 1 ноября 2026 года фактически пройдено 208 метров. Кроме того, предприятие не обеспечило необходимую готовность к локализации и ликвидации аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.