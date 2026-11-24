На 90 суток приостановлена работа «Угольной компании “Анжерская-Южная”»
Кемеровский райсуд постановил на 90 суток приостановить работу ООО «Угольная компания "Анжерская-Южная"». По результатам проверки Ростехнадзора на шахте выявлены нарушения требований промышленной безопасности, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В частности, специалисты выявили несоблюдение проектных решений при разработке месторождения. «При запланированном объеме проведения горных выработок в 475 метров к 1 ноября 2026 года фактически пройдено 208 метров. Кроме того, предприятие не обеспечило необходимую готовность к локализации и ликвидации аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.
Запрет распространяется на ведение горных работ, за исключением мероприятий по обеспечению жизнедеятельности предприятия.
По собственным данным организации, лицензионный участок «Угольной компании "Анжерская-Южная"» расположен в Кемеровском районе Кемеровской области в 60 км от Кемерова.