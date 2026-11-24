По стране россиянам не одобряли микрозаймы в 66,1% случаев в середине осени. Доля увеличилась на 10 п. п. по сравнению с прошлым октябрем. Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на займы МФО зафиксирована в Челябинской (+11,3 п. п.) и Иркутской (+11,1 п. п.) областях, Забайкальском крае (+10,9 п. п.), Республике Саха (+10,9 п. п.), а также Кемеровской области (+10,7 п. п.) и Приморском крае (+10,7 п. п.).