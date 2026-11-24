Также без электричества останутся отдельные дома на улицах Айвазовского, Димитрова, Воронежской, Обрывной, Ключевой, Пугачева, Осипенко, Болотникова, Красноармейской, Красной, Головатого, Северной, Коммунаров, Есенина, Жлобы, Чернышевского, Российской, Кругликовской, Передовой, Днестровской, Баканской, Табачной, Ботанической, Академической, Покровской, Степной, Богатой, Донской и Целинной. Ограничения также затронут несколько переулков и проездов, в том числе Деловой, Есенина, Луговой и Ботанический.