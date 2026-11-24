В Краснодаре 24 ноября отключат электричество по десяткам адресов
В Краснодаре 24 ноября запланировали отключения электроэнергии и водоснабжения. Без света с 9:00 до 17:00 останутся жители нескольких десятков улиц города. Водоснабжение ограничат с 23:00 24 ноября до 6:00 25 ноября. Об этом сообщает городская администрация.
Отключение электроэнергии затронет улицы Береговую, Затонную, Красина, Цигейковую, Платиновую, Союзную, Заповедную, Прудовую, Зоологическую, Первомайскую, Березовую, Приморскую, Стременную, Жукова, Уманскую, Потемкина, Екатеринодарскую, Казачью, Фурманова, Леваневского, Ковтюха, Павлова, Стасова, Садовую и Свободную.
Также без электричества останутся отдельные дома на улицах Айвазовского, Димитрова, Воронежской, Обрывной, Ключевой, Пугачева, Осипенко, Болотникова, Красноармейской, Красной, Головатого, Северной, Коммунаров, Есенина, Жлобы, Чернышевского, Российской, Кругликовской, Передовой, Днестровской, Баканской, Табачной, Ботанической, Академической, Покровской, Степной, Богатой, Донской и Целинной. Ограничения также затронут несколько переулков и проездов, в том числе Деловой, Есенина, Луговой и Ботанический.
Дополнительную информацию об отключении электроэнергии можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.