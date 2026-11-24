В Красноярском крае выявили незаконную продажу вейпов
В Красноярском крае суд признал предпринимателя из города Канска виновным в приобретении и хранении в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, бизнесмен наладил нелегальный канал по продаже вейпов, который удалось перекрыть сотрудникам полиции. В ходе оперативных действий у него изъяли незаконную никотиносодержащую продукцию на сумму 1,9 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», с 1 марта 2027 года в Красноярском крае вводится полный запрет на торговлю никотиносодержащими жидкостями и электронными системами доставки. Соответствующий закон региональный парламент принял в середине ноября.