В Красноярском крае суд признал предпринимателя из города Канска виновным в приобретении и хранении в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.