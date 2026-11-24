Один человек погиб в результате взрыва газа в доме села Алтайского края
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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме села Кулунда Алтайского края. Об этом сообщили «Ъ-Сибирь» в управлении СКР региона.
По предварительным данным, пострадали 14 жильцов дома, пишет ТАСС. Еще один может находиться под завалами. В краевом ГУ МЧС сообщили, что продолжается ликвидация пожара на площади около 60 кв. м.
Инцидент произошел утром 24 ноября на ул. Промышленной, 22. В результате хлопка газа обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе одной из местных школ.