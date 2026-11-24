Инцидент произошел утром 24 ноября на ул. Промышленной, 22. В результате хлопка газа обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе одной из местных школ.