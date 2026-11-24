«Сибирь» проиграла «Северстали» на своем льду
«Сибирь» в Новосибирске уступила череповецкой «Северстали» со счетом 2:4. Это был единственный матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги 23 ноября.
В начале первого периода гости провели две шайбы в течение одной минуты, причем одну из них — в меньшинстве. Затем Архип Неколенко и Александр Першаков сравняли счет, но в третьей 20-минутке «Северсталь» восстановила преимущество в два гола.
«При счете 0:0 у нас были прекрасные моменты. Забей мы, и совершенно другая игра. Выходим в большинстве, делаем такую кляксу, получаем гол в свои ворота. Естественно, это бьет по рукам, и немного сразу сникаешь»,— заметил после матча главный тренер хозяев Ярослав Люзенков.
«Сибирь» не может обыграть «Северсталь» с 29 октября 2022 года. С 26 очками новосибирцы занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.