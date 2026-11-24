«При счете 0:0 у нас были прекрасные моменты. Забей мы, и совершенно другая игра. Выходим в большинстве, делаем такую кляксу, получаем гол в свои ворота. Естественно, это бьет по рукам, и немного сразу сникаешь»,— заметил после матча главный тренер хозяев Ярослав Люзенков.