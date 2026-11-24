При взрыве газа в жилом доме села Алтайского края обрушились два этажа
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Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме на ул. Промышленной, 22 в селе Кулунда Алтайского края утром 24 ноября. Есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС региона. По предварительным данным, один человек может находиться под завалами.
«Произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде. Дом газифицирован. Идет ликвидация возникшего пожара и эвакуация жителей», — говорится в сообщении. На месте работают более 30 человек личного состава и 10 единиц техники.
В краевом управлении СКР уточнили, что в результате взрыва газа обрушились четвертый и пятый этажи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Глава региона Виктор Томенко в своих соцсетях сообщил о том, что взял ситуацию на личный контроль. Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе одной из местных школ.