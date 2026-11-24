В краевом управлении СКР уточнили, что в результате взрыва газа обрушились четвертый и пятый этажи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Глава региона Виктор Томенко в своих соцсетях сообщил о том, что взял ситуацию на личный контроль. Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе одной из местных школ.