Глава МЧС по Свердловской области Виктор Теряев завершил службу
Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев закончил работу на посту главы областного ведомства и завершил службу, сообщили в региональном МЧС.
Торжественная церемония, посвященная завершению службы, прошла в актовом зале ГУ МЧС по региону. Перед строем личного состава он отдал дань уважения знамени главного управления. На церемонии он почтил минутой молчания память спасателей, погибших при исполнении служебного долга, поблагодарил ветеранов за их вклад и обратился с напутствием к молодым сотрудникам.
«Моя служба заканчивается, но жизнь продолжается. И я не прощаюсь с вами — я остаюсь в строю ветеранов. Я всегда буду с интересом следить за вашими успехами и радоваться вашим победам. Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет — я всегда рядом. Желаю вам и вашим близким мира и добра. Берегите себя и своих подчиненных. Служу Отечеству! Спасибо за службу!»,— завершил свое выступление Виктор Теряев.
Виктор Теряев в прошлом — кадровый военный, но работе в МЧС посвятил более 40 лет жизни. Он родом из Тюменской области, ему 58 лет. В марте 2015 года его назначили на должность первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области. В августе 2017 года его перевели на должность заместителя руководителя свердловского главка, а на пост главы регионального ведомства он был назначен 5 июня 2018 года.