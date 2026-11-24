«Моя служба заканчивается, но жизнь продолжается. И я не прощаюсь с вами — я остаюсь в строю ветеранов. Я всегда буду с интересом следить за вашими успехами и радоваться вашим победам. Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет — я всегда рядом. Желаю вам и вашим близким мира и добра. Берегите себя и своих подчиненных. Служу Отечеству! Спасибо за службу!»,— завершил свое выступление Виктор Теряев.