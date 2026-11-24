Из-за непогоды несколько летевших в Пермь самолетов приземлились в Екатеринбурге
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Неблагоприятные погодные условия привели к задержкам в прибытии рейсов в аэропорт Большое Савино. При этом А321 египетской компании «Аль Масрия», следовавший из Шарм Эль Шейха в Пермь был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Екатеринбурге. В Кольцово был вынужден отправиться и самолет B737 «Победы», летевший в Пермь из Москвы. Также в Екатеринбурге приземлился рейс «Санкт-Петербург — Пермь» авиакомпании «Россия». Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
В итоге борт «Аль Масрия» совершил посадку в Перми в 7 часов 31 минуту. Сейчас в Большое Савино задерживается прибытие еще одного рейса «Победы» из столичного Внуково.
По данным сайта «Авиаметеоновости», высота нижней границы облачности над Пермью сегодня ночью составляла 100 м. Значительная часть взлетно-посадочной полосы покрыта снегом.