Неблагоприятные погодные условия привели к задержкам в прибытии рейсов в аэропорт Большое Савино. При этом А321 египетской компании «Аль Масрия», следовавший из Шарм Эль Шейха в Пермь был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Екатеринбурге. В Кольцово был вынужден отправиться и самолет B737 «Победы», летевший в Пермь из Москвы. Также в Екатеринбурге приземлился рейс «Санкт-Петербург — Пермь» авиакомпании «Россия». Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.