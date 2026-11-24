По данным полиции, инцидент произошел 19 ноября. Фигуранты дела приехали на базу компании, где вымогали у главы компании деньги, установили следователи. «С места происшествия изъято и передано на экспертизу семь единиц предметов, напоминающих оружие, и комплект боеприпасов», — говорится в сообщении.