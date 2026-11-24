В Красноярском крае задержали вымогавших у бизнесмена 110 млн руб.
В городском поселке Северо-Енисейский (Красноярский край) правоохранители задержали пятерых мужчин, напавших на гендиректора транспортной компании. Злоумышленники требовали у предпринимателя 110 млн руб., угрожая расправой, сообщает ГУ МВД региона.
По данным полиции, инцидент произошел 19 ноября. Фигуранты дела приехали на базу компании, где вымогали у главы компании деньги, установили следователи. «С места происшествия изъято и передано на экспертизу семь единиц предметов, напоминающих оружие, и комплект боеприпасов», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.