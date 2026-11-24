Подшипниковый завод в Ростове-на-Дону получил убыток 326 млн рублей
ООО «Десятый подшипниковый завод» в Ростове-на-Дону по итогам января–сентября 2026 года получило убыток 326 млн руб. против прибыли 189 млн руб. годом ранее. Данные содержатся в материалах администрации города об итогах социально-экономического развития.
Падение затронуло и выручку: объем реализации продукции за девять месяцев сократился на 42,3%, с 967,6 млн до 558,5 млн руб Предприятие выпускает подшипники и комплектующие для легкового и грузового транспорта, а также спецтехники; продукция поставляется на российский рынок и в страны СНГ.
В администрации связывают ухудшение финансовых результатов со снижением спроса на продукцию завода.