Падение затронуло и выручку: объем реализации продукции за девять месяцев сократился на 42,3%, с 967,6 млн до 558,5 млн руб Предприятие выпускает подшипники и комплектующие для легкового и грузового транспорта, а также спецтехники; продукция поставляется на российский рынок и в страны СНГ.