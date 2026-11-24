Сестра Ким Чен Ына призвала закрыть представительство Швейцарии в КНДР
Влиятельный функционер ЦК Трудовой партии Кореи, сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен во вторник заявила о необходимости пересмотреть отношения страны со Швейцарией. Она рекомендует МИД КНДР закрыть швейцарское дипломатическое представительство после присоединения Женевы к европейским санкциям в отношении Северной Кореи.
«Швейцария, придираясь к законным отношениям сотрудничества между КНДР и РФ, под вздорным предлогом включила в санкционный список Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, который охотно посещают дети нашей страны и разных стран мира. Такие недружелюбные действия Швейцарии являются серьезным нарушением суверенитета КНДР и грубым попиранием прав наших граждан»,— написано в тексте заявления, который приводит ЦТАК.
Ким Ё Чен осудила «удивительное отвратительное поведение швейцарских властей». Она напомнила о недавнем диалоге стран, в котором швейцарская сторона «твердила о развитии отношений» и сотрудничестве.
30 октября в Пхеньяне глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи принял коллегу из Швейцарии Иньяцио Кассиса (https://www.kommersant.ru/doc/9078114). Переговорам предшествовало открытие первого швейцарского дипломатического представительства в КНДР.