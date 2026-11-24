Созависимые отношения
Как один японский ритейлер превратил сотрудничество с другими брендами в отдельное искусство
Что общего у рюкзаков Jansport и EASTPAK, ботинок Timberland, спортивной одежды PUMA, манги Captain Tsubasa и десятков других, на первый взгляд никак не связанных между собой вещей? В разное время все они стали материалом для работы BEAMS. Японский ритейлер уже несколько десятилетий соединяет бренды, предметы и культурные явления так, что результат выглядит не рекламной акцией, а самостоятельной идеей.
В 2026 году BEAMS исполняется 50 лет, и масштаб этой системы особенно хорошо виден по юбилейной программе: компания выпустит более 250 специальных и лимитированных продуктов и проектов. При всем разнообразии у них есть одна общая черта: марка почти никогда не пытается просто поставить рядом два логотипа. Она ищет в знакомой вещи возможность сделать ее немного другой.
BEAMS появилась в 1976 году в Харадзюку, когда японская потребительская культура только начинала приобретать современный вид. Первый магазин American Life Shop BEAMS продавал одежду, мебель и предметы повседневного быта, вдохновленные американской культурой. Постепенно из него выросла система собственных лейблов и направлений, работающих с одеждой, дизайном, графикой и японской культурой.
Именно положение ритейлера оказалось неожиданным преимуществом. Бренд обычно смотрит прежде всего на себя: собственную историю, эстетику и следующий продукт. Ритейлер каждый день видит множество марок одновременно и может замечать связи между ними.
BEAMS превратил эту способность в отдельную компетенцию. Его байеры не просто выбирают, что поставить на полку, но и приходят к брендам со своими идеями совместных продуктов. Поэтому бренд не обязательно должен сам производить обувь, рюкзаки или верхнюю одежду. Ему достаточно понимать, какую именно вещь стоит попросить сделать производителя.
У марки есть точная формула для такого подхода: Basic & Exciting. В основе должна оставаться знакомая вещь, но в ней необходимо что-то изменить так, чтобы на нее пришлось посмотреть заново.
Хороший пример появился в юбилейном году, на пятидесятилетие бренда. BEAMS предложил двум конкурентам, Jansport и EASTPAK, соединить две их самые узнаваемые модели: Right Pack и Padded Pak’r. В результате появился рюкзак, буквально собранный из двух половин. Идея работает именно потому, что обе марки слишком хорошо известны: BEAMS не придумывает для них новую идентичность, а играет с уже существующей.
С Timberland используется тот же принцип. Взяв за основу знаменитые желтые ботинки, BEAMS убрал привычные отверстия для шнуровки и превратил конструкцию в Ring Boot. Вещь осталась узнаваемой, но выглядит так, будто существует в параллельной версии истории бренда.
В интервью Highsnobiety Кэйта «Gonzo» Кобаяси, один из ключевых людей, отвечающих за мужские коллаборации BEAMS, описывает этот подход как необходимость одновременно уважать философию партнера и нарушать ее. Если изменить все, исчезает причина работать именно с этим брендом. Если не менять ничего, получается обычный продукт с двумя логотипами.
Успешная коллаборация строится на напряжении между двумя сторонами. Если они слишком похожи, результат предсказуем. Если слишком разные, сотрудничество превращается в формальность.
Компания может обратиться к архиву PUMA и вернуть в рамках специального проекта модель V-S1, а может работать с мангой Captain Tsubasa через BEAMS MANGART, выпуская специальную коллекцию и другие предметы. В каждом случае важен не сам факт соединения двух имен, а найденная между ними идея.
Поэтому BEAMS скорее напоминает редакцию, чем традиционный модный бренд. Хороший редактор не обязан сам писать каждый текст. Он должен знать, кого позвать, какую тему выбрать и где именно ее можно сделать интереснее. Марка делает примерно то же самое с продуктами.
За полвека компания собрала партнеров из самых разных областей: Levi’s, Arc’teryx, PUMA, Vans, Lacoste, HOKA, Timex, Netflix и множество других. Рядом с ними оказываются манга, аниме, японские ремесла, мебель и локальные культурные проекты.
И этот список продолжает расти. Буквально накануне юбилея BEAMS объявил о первой в истории коллаборации со Stone Island. В ней японский ритейлер соединил свой фирменный стиль с одной из ключевых технологий итальянской марки — garment dyeing: благодаря разным свойствам материалов отдельные части одной вещи после окрашивания приобретают разные оттенки. В результате получилась небольшая коллекция из куртки, брюк и футболки, в которой две очень узнаваемые системы дизайна не конкурируют друг с другом, а работают вместе.
Еще показательнее другой юбилейный проект — Drake’s BEAMS F. С этим британским брендом BEAMS F работает еще с 1980-х, но новая коллекция предлагает уже не просто совместный продукт. Дизайн и эстетика Drake’s проходят через фильтр BEAMS F, после чего вещи производятся на японских фабриках, которым доверяет ритейлер. Так британская традиция соединяется с японской культурой производства: твидовый пиджак отшивается на фабрике Ring Jacket, для джинсов используется японский селвидж-деним, а большинство вещей коллекции получают маркировку Made in Japan. При этом сам Drake’s остается узнаваемым — задача BEAMS здесь не в том, чтобы переписать чужой язык, а в том, чтобы показать, как он может звучать по-японски.
При таком количестве сотрудничеств легко превратиться в фабрику случайных релизов. BEAMS удалось избежать этого благодаря простой вещи: у его коллабораций есть узнаваемый метод. Взять предмет, который уже знают, и заставить его вести себя немного иначе.
Именно поэтому главный продукт BEAMS сегодня трудно найти на полке магазина. Это не одежда и не аксессуар, а способность увидеть связь между двумя вещами, которую до него никто не замечал. Пятьдесят лет спустя бывший магазин американского образа жизни превратился в лабораторию чужих идей. И, судя по юбилейным проектам, эта работа только набирает обороты.