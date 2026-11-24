В 2026 году BEAMS исполняется 50 лет, и масштаб этой системы особенно хорошо виден по юбилейной программе: компания выпустит более 250 специальных и лимитированных продуктов и проектов. При всем разнообразии у них есть одна общая черта: марка почти никогда не пытается просто поставить рядом два логотипа. Она ищет в знакомой вещи возможность сделать ее немного другой.