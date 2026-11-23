Власти Коношского района сократят сотрудников из-за дефицита бюджета
Штат сотрудников администрации Коношского района Архангельской области сократят из-за дефицита бюджета. По словам главы муниципалитета Сергея Едемского, власти намерены оптимизировать расходы, сохранив при этом социальную направленность работы.
В пресс-службе районной администрации сообщили, что в каждом поселении сохранят специалистов территориальных отделов. Число сотрудников, которые попадут под сокращение, и ожидаемый размер экономии пока не раскрываются.
Похожие меры по сокращению административных расходов анонсировали и в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков поручил уменьшить численность чиновников не менее чем на 10%. По его словам, за последние годы госаппарат уже сократился примерно на 20%. Среди возможных мер он назвал объединение функций документооборота, закупок и бухгалтерии. Правительство должно представить предложения до конца 2026 года. Подробнее о планах властей Карелии и причинах оптимизации — в материале «Ъ Северо-Запад» «Губернатор пошел на сокращение».