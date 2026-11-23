Похожие меры по сокращению административных расходов анонсировали и в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков поручил уменьшить численность чиновников не менее чем на 10%. По его словам, за последние годы госаппарат уже сократился примерно на 20%. Среди возможных мер он назвал объединение функций документооборота, закупок и бухгалтерии. Правительство должно представить предложения до конца 2026 года.