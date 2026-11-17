Сокращать расходы Карелия начала в 2026 году. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликованному в июле, за год республика должна была потратить на 6% меньше, чем в 2025-м. При этом расходы на строительство и другие крупные проекты планировалось сократить почти на четверть. За первые пять месяцев года на дорожное хозяйство, транспорт и другие направления экономики выделили на 1,2 млрд рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время расходы на ЖКХ выросли на 1 млрд рублей. При этом 2025 год Карелия завершила с превышением расходов над доходами в 3,1 млрд рублей.