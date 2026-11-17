Губернатор пошел на сокращение
Артур Парфенчиков решил уменьшить госаппарат в Карелии на фоне информации о его уходе
Объявленное главой Карелии Артуром Парфенчиковым сокращение чиновничьего аппарата не менее чем на 10% может преследовать не только экономические, но и политические цели, считают опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты. Инициатива прозвучала на фоне формирования дефицитного бюджета республики на 2027 год и аналогичных мер по оптимизации административных расходов в других регионах. При этом публичное объявление о сокращениях может быть адресовано прежде всего федеральному центру, полагают политологи. Дополнительный контекст решению придают сообщения о возможном досрочном уходе господина Парфенчикова с губернаторского поста, хотя окончательного решения о его дальнейшей карьере, по сведениям «Ъ Северо-Запад», пока нет.
О предстоящем сокращении госаппарата Артур Парфенчиков сообщил по итогам отчетно-выборной конференции карельского отделения «Единой России», на которой его переизбрали секретарем на новый пятилетний срок. По словам губернатора, за последние годы численность аппарата в республике уже уменьшилась примерно на 20%, однако оптимизацию необходимо продолжить. «Документооборот, закупки, бухгалтерия — эти задачи можно объединять. Цифровизация поможет нам в этом»,— пояснил глава региона.
Какие именно ведомства и учреждения затронет оптимизация, сколько должностей планируется упразднить и предполагаются ли увольнения действующих сотрудников, пока неизвестно. «Ъ Северо-Запад» направил запрос в пресс-службу главы Карелии с просьбой уточнить механизм предстоящих сокращений. Актуальные сведения и динамику численности госслужащих за последние десять лет «Ъ Северо-Запад» также запросил в территориальном органе Росстата.
Инициатива господина Парфенчикова объявлена на фоне бюджетных ограничений как в республике, так и по всей России. Проект бюджета Карелии на 2027 год, принятый Законодательным собранием в первом чтении 12 ноября, предусматривает предварительный дефицит в 3,3 млрд рублей. Однако окончательные параметры документа будут уточнены после распределения федеральных трансфертов.
Сокращать расходы Карелия начала в 2026 году. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликованному в июле, за год республика должна была потратить на 6% меньше, чем в 2025-м. При этом расходы на строительство и другие крупные проекты планировалось сократить почти на четверть. За первые пять месяцев года на дорожное хозяйство, транспорт и другие направления экономики выделили на 1,2 млрд рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время расходы на ЖКХ выросли на 1 млрд рублей. При этом 2025 год Карелия завершила с превышением расходов над доходами в 3,1 млрд рублей.
При этом попытки сократить административные издержки предпринимались в Карелии и раньше. Еще в 2016 году власти начали централизацию бухгалтерского учета в органах исполнительной власти. В 2018 году сообщалось о планах уменьшить численность сотрудников, занимавшихся бухгалтерским учетом, отчетностью и закупками. Ожидаемый бюджетный эффект оценивался примерно в 5 млн рублей. Какую экономию удалось получить в действительности и сколько регион рассчитывает сэкономить на новой оптимизации, «Ъ Северо-Запад» спросил у Министерства финансов Карелии.
Сокращение административных расходов проводится и в других регионах Северо-Запада. В Псковской области план оздоровления государственных финансов на 2026–2030 годы предусматривает объединение исполнительных органов власти, централизацию бухгалтерского учета и уменьшение фонда оплаты труда за счет незамещенных вакансий. В Коми правительство также включило оптимизацию расходов на содержание органов власти в программу оздоровления финансов. В Петербурге государственные учреждения и подведомственные организации готовят предложения по сокращению штатных должностей до 15%, преимущественно за счет вакантных ставок. Одновременно городские власти пересматривают бюджетные расходы. Осенняя корректировка предусматривает их уменьшение примерно на 70 млрд рублей, в том числе за счет переноса финансирования инвестиционных проектов.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что решение карельского губернатора укладывается в общероссийскую тенденцию перехода к более экономному государственному управлению. Однако результативность подобных реформ, по его словам, зависит не столько от количества сокращенных должностей, сколько от изменения самой системы управления. «Если сокращаются незаполненные вакансии, а функции просто перераспределяются между оставшимися сотрудниками, эффект может быть преимущественно статистическим»,— отмечает эксперт. В то же время объединение дублирующих подразделений, централизация бухгалтерий и закупок способны обеспечить долгосрочную экономию.
При этом сокращение численности аппарата на 10% не означает сопоставимого уменьшения бюджетных расходов, подчеркивает господин Гращенков. Реорганизация может потребовать дополнительных затрат, в том числе на цифровизацию, а сама по себе экономия на чиновниках не решит проблему дефицита.
По мнению политолога, инициатива имеет и политическое значение: «Власть показывает, что в условиях бюджетных ограничений готова начинать экономию с собственных административных расходов».
Политический консультант Петр Быстров также рассматривает сокращение чиновничьего аппарата как традиционный способ улучшения общественного восприятия региональной власти. Однако он сомневается, что подобная мера способна существенно повлиять на политические позиции Артура Парфенчикова. По оценке эксперта, инициатива обусловлена в том числе общей напряженностью бюджетной ситуации в стране.
Иначе расставляет акценты политолог Дмитрий Солонников. Он обращает внимание на публичный характер инициативы карельского губернатора. По словам эксперта, аналогичные сокращения проводятся и в других субъектах, однако далеко не все их руководители делают из этого самостоятельный информационный повод. «Если он никуда не уходит, а собирается остаться, ему нужно показать свою эффективность в решении задач, поставленных федеральным центром»,— поясняет господин Солонников. По его мнению, заявление Артура Парфенчикова адресовано прежде всего Москве и призвано продемонстрировать готовность действовать в русле федеральной повестки.
Вопрос о политических мотивах сокращений возникает на фоне неопределенности с дальнейшей карьерой губернатора. Ранее «Ъ» сообщал, что Артур Парфенчиков, второй срок полномочий которого истекает в сентябре 2027 года, может досрочно покинуть свой пост и рассчитывает продолжить карьеру на федеральном уровне. Среди причин обсуждения его возможной отставки источник издания в полпредстве СЗФО называл отставание от намеченных сроков создания инфраструктуры для размещения войск в республике.
Впрочем, окончательного решения о дальнейшей карьере губернатора пока нет, уточнил собеседник «Ъ Северо-Запад» в полпредстве. По его оценке, кадровый вопрос с большой долей вероятности будет решен к весне 2027 года. Источник не считает такой срок поздним перед сентябрьскими выборами, напоминая, что в 2020 году Владимир Уйба в Коми и Александр Цыбульский в Архангельской области были назначены временно исполняющими обязанности глав регионов в апреле, а уже в сентябре избрались губернаторами. При этом собеседник не ожидает спешки с определением дальнейших карьерных перспектив господина Парфенчикова.
Петр Быстров полагает, что разговоры о возможной ротации закономерны в преддверии завершения второго губернаторского срока, однако многое будет зависеть от наличия у Артура Парфенчикова подходящих предложений на федеральном уровне. Переизбрание губернатора секретарем карельского отделения «Единой России» эксперт не считает определяющим кадровым сигналом, поскольку совмещение этих должностей стало распространенной практикой.
Дмитрий Солонников, напротив, рассматривает решение партийной конференции как свидетельство сохраняющегося доверия со стороны руководства «Единой России». При этом скорой отставки губернатора он не ожидает, отмечая, что с наступлением отопительного сезона вероятность кадровых перестановок снижается.
Илья Гращенков не исключает, что административная реформа может иметь и кадровую составляющую. По его словам, подобные преобразования позволяют заранее пересмотреть структуру правительства, устранить избыточные управленческие звенья и подготовить систему управления к возможному приходу новой команды. Вместе с тем прямых подтверждений связи объявленной оптимизации с вероятной отставкой Артура Парфенчикова пока нет, подчеркивает эксперт.