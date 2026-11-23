VK и Max представили аргументы для оспаривания европейских санкций
VK, Max и бывший гендиректор разработчика этого мессенджера Елена Багудина оспаривают санкции ЕС, введенные против них в июле. Выдержки из их исков, поданных в Общий суд ЕС, опубликовал Официальный журнал Евросоюза. Истцы утверждают, что Совет ЕС допустил ошибки при оценке обстоятельств для включения в санкционный список, а большинство обвинений в их адрес не подтверждены и не соответствуют действительности.
В документах приводятся краткие и почти одинаковые доводы истцов в обоснование отмены введенных против них ограничений.
По мнению заявителей, Совет ЕС неверно оценил основания для включения в санкционный список и нарушил установленные для этого критерии.
Истцы утверждают, что большинство обвинений являются ложными или не подкреплены доказательствами, а приведенных доводов недостаточно, чтобы признать их причастными к «технической поддержке репрессий в отношении гражданского общества и демократической оппозиции».
В VK “Ъ” подтвердили, что оспаривают решение Совета ЕС о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции. “Ъ” обратился за комментариями к Max и Елене Багудиной.
Опрошенные “Ъ” юристы не видят больших перспектив для истцов в Суде ЕС. Учитывая политическую окраску дела, шансы на отмену ограничений против этих компаний минимальны, полагает партнер АБ NSP Илья Рачков.