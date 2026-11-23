VK, Max и бывший гендиректор разработчика этого мессенджера Елена Багудина оспаривают санкции ЕС, введенные против них в июле. Выдержки из их исков, поданных в Общий суд ЕС, опубликовал Официальный журнал Евросоюза. Истцы утверждают, что Совет ЕС допустил ошибки при оценке обстоятельств для включения в санкционный список, а большинство обвинений в их адрес не подтверждены и не соответствуют действительности.