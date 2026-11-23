В иске говорится, что главный ответчик с 2001 года занимал различные должности в государственном строительном надзорном ведомстве Санкт-Петербурга. Свою карьеру Вячеслав Захаров закончил в 2024 году в должности замглавы городской службы по собственному желанию, но позже прокуратура через суд изменила причину отставки на увольнение «в связи с утратой доверия». После отставки экс-чиновник занялся бизнесом, организовывая строительство на новых территориях, в том числе в Мариуполе.