У экс-замглавы петербургского стройнадзора изъяли недвижимость на 1,5 млрд руб.
Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов бывшего заместителя начальника городской Службы государственного строительного надзора и экспертизы Вячеслава Захарова, узнал «Ъ». У бывшего чиновника, его семьи и других ответчиков конфисковали десятки земельных участков, недвижимость и элитные иномарки. Общая стоимость активов превысила 1,5 млрд руб.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал иск Генпрокуратуры к Вячеславу Захарову, членам его семьи и доверенным лицам 23 ноября. Среди ответчиков помимо бывшего замглавы городской службы также значатся ООО «Мега-Строй» и ООО «Реал-Яхтинг», которые, по версии надзора, были аффилированы с Вячеславом Захаровым.
В иске говорится, что главный ответчик с 2001 года занимал различные должности в государственном строительном надзорном ведомстве Санкт-Петербурга. Свою карьеру Вячеслав Захаров закончил в 2024 году в должности замглавы городской службы по собственному желанию, но позже прокуратура через суд изменила причину отставки на увольнение «в связи с утратой доверия». После отставки экс-чиновник занялся бизнесом, организовывая строительство на новых территориях, в том числе в Мариуполе.
Прокурорская проверка показала, что ответчик, будучи госслужащим, игнорировал установленные законом запреты на предпринимательскую деятельность. Так, через подконтрольных лиц он руководил ООО «Мега-Строй», занимающимся строительством жилых и нежилых зданий, и ООО «Реал-Яхтинг».
Чтобы скрыть свой бизнес, Вячеслав Захаров оформил его на доверенных лиц и своих детей. Последние, отмечалось в иске, не имели собственных доходов, а также знаний и опыта предпринимательской деятельности.