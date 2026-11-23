Удмуртия намерена сохранить курс на развитие предпринимательства
Малый и средний бизнес приносит республике 33,5 млрд рублей налогов
Власти Удмуртии намерены продолжить курс на развитие предпринимательства и поддержку малого и среднего бизнеса. В 2026 году налоговые поступления от этого сектора составили 33,5 млрд руб., сообщила врио главы республики Ольга Абрамова во время прямой линии.
«Удмуртия будет сохранять курс на то, чтобы быть самым предпринимательским регионом России. Мы будем делать это по очень простой причине: сегодня малый и средний бизнес приносит республике 33,5 млрд руб. налоговых доходов. То есть каждый третий рубль, приходящий в бюджет, — от МСП»,— отметила Ольга Абрамова.
По ее словам, в 2026 году собственное дело открыли 11 тыс. человек. Для начинающих предпринимателей в республике действуют различные меры поддержки, поскольку запуск бизнеса требует дополнительных знаний и ресурсов.
С начала года почти 4,5 тыс. предпринимателей получили помощь Корпорации развития Удмуртии. Организация консультирует по вопросам регистрации бизнеса и налогообложения, а также помогает продвигать продукцию местных производителей, в том числе на маркетплейсах. Кроме того, начинающим предпринимателям доступна программа наставничества, в рамках которой они могут перенимать опыт действующих бизнесменов. В 2027 году корпорация планирует провести школу бизнеса.
Еще один инструмент поддержки — льготные займы Удмуртского фонда развития предпринимательства. С начала года фонд выдал 357 микрозаймов на общую сумму 1,2 млрд руб. под 6–15% годовых.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в 2026 году Удмуртский фонд развития предпринимательства планировал выдать местному бизнесу 560 микрозаймов на 1,7 млрд руб. Из этой суммы 350 млн руб. предусматривалось направить на поддержку промышленных предприятий. В 2025 году предприниматели получили 473 займа на 1,4 млрд руб. Таким образом, за девять месяцев 2026 года фонд выдал около 64% от запланированного на год количества займов и более 70% от планового объема финансирования.
По данным правительства республики, в Удмуртии работают 75,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 143 тыс. самозанятых.