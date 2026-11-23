С начала года почти 4,5 тыс. предпринимателей получили помощь Корпорации развития Удмуртии. Организация консультирует по вопросам регистрации бизнеса и налогообложения, а также помогает продвигать продукцию местных производителей, в том числе на маркетплейсах. Кроме того, начинающим предпринимателям доступна программа наставничества, в рамках которой они могут перенимать опыт действующих бизнесменов. В 2027 году корпорация планирует провести школу бизнеса.