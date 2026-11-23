Посадившего аэробус в поле пилота обвинили в создании угрозы малолетним пассажирам
Новый поворот произошел в расследовании дела бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего в 2023 году самолет Airbus A-320 в поле под Новосибирском. Первоначально авиатору вменялось в вину нарушение правил безопасности полетов, но по нему уже истек срок давности. Теперь пилоту Белову инкриминируют создание угрозы безопасности находившихся на борту лайнера детей, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Действия следствия летчик называет «процессуальным беспределом».
На днях стало известно, что обвинение в уголовном деле было переквалифицировано на более жесткое. Следствие посчитало, что пилот создал угрозу безопасности находившихся на борту лайнера детей: в списке пассажиров Airbus A-320 значились 16 несовершеннолетних, в том числе двое младенцев. По соответствующей ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) Сергею Белову грозит до шести лет колонии. Кроме того, выросла и сумма ущерба по делу — с 118,9 млн до 127,1 млн руб.
В «Уральских авиалиниях» “Ъ” подтвердили, что перевозчик не имеет имущественных претензий к своему бывшему пилоту Сергею Белову и не предъявил ему исковых требований в рамках уголовного дела.