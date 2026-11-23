Астраханские энергетики ищут агента по приему платежей за 762 млн рублей
Подрядчик будет обслуживать около 400 тысяч лицевых счетов
Астраханская энергосбытовая компания объявила конкурс среди малого и среднего бизнеса на право заключить договор на начисление и прием платежей за электроэнергию от жителей Астрахани и области. Заявки принимают до 9 декабря, итоги подведут 16–18 декабря. Максимальная цена договора — 761,9 млн руб. Услуги нужно оказывать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года.
Агент будет вести базу данных абонентов (около 400 тыс. лицевых счетов в месяц), считать плату и перерасчеты, формировать и доставлять платежки, принимать платежи в офисах и онлайн и размещать данные в ГИС ЖКХ. Дополнительно ему предстоит работать с должниками: рассылать уведомления об ограничении подачи электроэнергии, заключать соглашения о рассрочке и готовить заявления о судебных приказах. Пункт очного приема нужен в Астрахани и в каждом районе региона. Все расходы на офисы, серверы и доставку платежек подрядчик несет сам.
Вознаграждение агента составит не более 4,5% от платежей жителей, прогноз которых на 2027–2028 годы — 16,9 млрд руб. Для заключения договора победитель должен внести обеспечение в 25 млн руб.