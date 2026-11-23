Агент будет вести базу данных абонентов (около 400 тыс. лицевых счетов в месяц), считать плату и перерасчеты, формировать и доставлять платежки, принимать платежи в офисах и онлайн и размещать данные в ГИС ЖКХ. Дополнительно ему предстоит работать с должниками: рассылать уведомления об ограничении подачи электроэнергии, заключать соглашения о рассрочке и готовить заявления о судебных приказах. Пункт очного приема нужен в Астрахани и в каждом районе региона. Все расходы на офисы, серверы и доставку платежек подрядчик несет сам.