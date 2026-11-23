Объем поставок металлоконструкций из Китая в Россию за период с января по октябрь 2026 года вырос на 25% год к году, до 324,1 тыс. тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость экспорта увеличилась почти на 52%, до $853,7 млн. Всего Китай за этот период поставил в Россию изделий из железа и стали на $2,95 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее.