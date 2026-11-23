Поставки металлоконструкций из КНР на российский рынок выросли на 25%
Объем поставок металлоконструкций из Китая в Россию за период с января по октябрь 2026 года вырос на 25% год к году, до 324,1 тыс. тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость экспорта увеличилась почти на 52%, до $853,7 млн. Всего Китай за этот период поставил в Россию изделий из железа и стали на $2,95 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее.
Рост конкуренции российских производителей металлоконструкций с китайским импортом фиксируют в Evraz Steel. Как сообщили в компании, в сентябре объем поставки металлоконструкций из Китая установил абсолютный месячный рекорд — более 50 тыс. тонн.
Опережающий рост экспорта в денежном выражении, считают в Evraz Steel, свидетельствует о смене структуры поставок в сторону более продвинутых и дорогостоящих видов продукции. Как указывают в компании, потребление металлоконструкций из КНР растет не только в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и, например, в Поволжье.
В странах СНГ, продолжают в Evraz Steel, проникновение китайского импорта еще выше, чем в России, и на смену российским инжиниринговым и проектным компаниям приходят иностранные игроки, что снижает вероятность поставок стального проката из РФ на местные проекты. Металлургические компании комментарии не предоставили.