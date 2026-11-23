Глава региона сообщил, что в области достаточно укрытий для всего населения. В основном они расположены в подвалах многоквартирных домов, на цокольных этажах, подземных парковках и в зданиях, где бывают массовые скопления людей. Сейчас власти проводят работы по приведению таких помещений в порядок.