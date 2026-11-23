В Калининградской области проверят укрытия после беспилотной тревоги
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил повторно проверить укрытия и отработать действия жителей при сигналах беспилотной опасности. Такое решение он принял после совещания с профильными ведомствами и главами муниципалитетов, посвященного ситуации 21 ноября.
Глава региона сообщил, что в области достаточно укрытий для всего населения. В основном они расположены в подвалах многоквартирных домов, на цокольных этажах, подземных парковках и в зданиях, где бывают массовые скопления людей. Сейчас власти проводят работы по приведению таких помещений в порядок.
Беспрозванных также поручил разместить инструкции о действиях при тревоге в подъездах и общественных местах, проверить указатели к укрытиям и обеспечить беспрепятственный доступ в них. Кроме того, регион планирует расширить охват системы оповещения, увеличить мощности службы 112 и провести учебные тренировки.
По словам губернатора, сигнал беспилотной опасности включается после обнаружения и проверки подозрительного объекта и распространяется на всю территорию области. Работу системы оповещения продолжают настраивать.
Вечером 21 ноября в Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения о беспилотной опасности. По словам господина Беспрозванных, причиной стало обнаружение подозрительного объекта со стороны Литвы. После проверки власти сообщили, что угрозы для населения нет. Глава МИД Литвы позднее отверг причастность страны к происшествию.