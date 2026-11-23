Господин Гришин был задержан в связи с возбуждением дела 4 сентября, уточнили в пресс-службе «Яблока». Суд как минимум один раз возвращал материалы полиции на доработку. В партии также заявили, что в ходе рассмотрения дела все ходатайства защиты были отклонены, в том числе о прекращении дела на основании, что в публикации критиковалась позиция Алексея Навального, а не поощрялась его политика.