Суд в Москве оштрафовал экс-зампреда саратовского «Яблока» за пост в Telegram
Григория Гришина признали виновным в демонстрации экстремистской символики
Гагаринский районный суд Москвы 23 ноября признал бывшего заместителя председателя саратовского отделения партии «Яблоко», ныне зампреда московского областного отделения Григория Гришина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 2 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Согласно материалам дела, господин Гришин опубликовал в своем Telegram-канале пост, содержащий пропаганду лица, признанного в России экстремистом. Речь идет о публикации 2024 года с критикой Госдумы по вопросу миграционной политики. В ней Григорий Гришин сравнил принятый законопроект с инициативами Александра Поткина и Алексея Навального (был внесен в список экстремистов и террористов).
Господин Гришин был задержан в связи с возбуждением дела 4 сентября, уточнили в пресс-службе «Яблока». Суд как минимум один раз возвращал материалы полиции на доработку. В партии также заявили, что в ходе рассмотрения дела все ходатайства защиты были отклонены, в том числе о прекращении дела на основании, что в публикации критиковалась позиция Алексея Навального, а не поощрялась его политика.
В партии опасаются, что наказание по этой статье лишает привлеченного права участвовать в избирательных кампаниях в течение года. В 2027 году в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.
Григорий Гришин родился в Саратове, окончил факультет филологии и журналистики СГУ им. Чернышевского С 2000 года состоит в партии «Яблоко». В разные годы работал в СМИ и занимался научной деятельностью в Саратове. С 2017 по 2020 год занимал пост заместителя председателя саратовского отделения «Яблока». В 2026 году стал зампредом подмосковного отделения партии.