Глава «Совкомфлота» рассказал о планах покупки судов в 2027 году
«Совкомфлот» рассматривает возможность приобретения новых судов в 2027 году, заявил гендиректор компании Игорь Тонковидов. На такое решение, по его словам, повлияли ожидания по EBITDA по итогам 2026 года. Показатель может вырасти в два раза по сравнению с уровнем прошлого года — $526 млн, рассказал господин Тонковидов в интервью «Ъ».
«Изучаем возможности приобретения судов с учетом нужд российской внешней торговли. Это нелегко в нынешних геополитических условиях, но мы целенаправленно работаем в этом направлении. В зависимости от качества того или иного проекта компания будет принимать решение, инвестировать в него или нет»,— отметил гендиректор «Совкомфлота».
В компании допускают, что инвестиционная активность повлияет на динамику долга в 2027 году. «Соотношение чистого долга к EBITDA возрастет в пределах 2. Поэтому рост активов будет в том числе обеспечен долгом», — добавил Игорь Тонковидов. По его словам, свободный денежный поток поможет вложиться «Совкомфлоту» в новые проекты и выплачивать дивиденды.