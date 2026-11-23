«Совкомфлот» рассматривает возможность приобретения новых судов в 2027 году, заявил гендиректор компании Игорь Тонковидов. На такое решение, по его словам, повлияли ожидания по EBITDA по итогам 2026 года. Показатель может вырасти в два раза по сравнению с уровнем прошлого года — $526 млн, рассказал господин Тонковидов в интервью «Ъ».