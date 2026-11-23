Сбой экспорта уже отражается на внутреннем рынке. По данным Российского зернового союза, средняя цена пшеницы четвертого класса у производителей выросла за ноябрь на 1,5%, до 9,15 тыс. руб. за тонну с НДС, однако в долларовом выражении она на $50 ниже, чем год назад, и на $70 ниже уровня начала сезона. Чтобы поддержать цены и спрос, государство возобновило закупочные интервенции: с 29 октября по 20 ноября в фонд приобрели почти 172 тыс. тонн зерна. Минсельхоз допускал закупки до 3 млн тонн; интервенции призваны поддержать аграриев на фоне проблем с экспортной логистикой.