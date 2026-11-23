Экспорт зерна через порты Азово-Черноморского бассейна за год уменьшился в 20 раз
Всего российские порты с 1 по 20 ноября отгрузили 1,1 млн тонн зерна
С 1 по 20 ноября через порты Азово-Черноморского бассейна на экспорт отправили 179,6 тыс. тонн зерна — против 3,645 млн тонн за тот же период 2025 года. Отгрузки сократились примерно в 20 раз. Эти данные 23 ноября привел Российский зерновой союз в мониторинге, на который ссылается «Интерфакс».
Через Новороссийск за отчетный период вывезли 151,6 тыс. тонн — почти в 11 раз меньше прошлогодних 1,633 млн тонн. На южные порты прежде приходилась значительная часть российского экспорта зерна. Теперь грузы перераспределяются на Балтику, Каспий и другие направления, но они не компенсируют выпавшие объемы.
Всего российские порты с 1 по 20 ноября отгрузили 1,1 млн тонн зерна, в 3,6 раза меньше год к году. Пшеницы вывезли 912 тыс. тонн против 3,57 млн тонн, кукурузы — 150 тыс. против 227 тыс., ячменя — 24,8 тыс. против 234,2 тыс. тонн. По предварительной оценке Елены Тюриной, директора аналитического департамента союза, за весь ноябрь экспорт через портовую инфраструктуру составит около 1,7 млн тонн против более 6 млн тонн годом ранее.
Сократилось и число участников перевозок: зерновые и зернобобовые отправляли через 15 портов против 37 год назад, пшеницу отгружали 23 компании против 45. При этом выросла роль Балтики. На Усть-Лугу пришлось 277,6 тыс. тонн зерна, на Высоцк — более 200 тыс., на Санкт-Петербург — 182,3 тыс. тонн. Совокупные отправки через балтийские порты достигли 673 тыс. тонн, в 3,4 раза больше прошлогоднего уровня.
Перестройка маршрутов пока не устраняет логистический провал. По данным союза, в ноябре пшеницу отправляли в 17 стран против 26 год назад. Крупнейшим покупателем стал Египет, получивший 228 тыс. тонн — в 2,7 раза меньше прошлогоднего объема. В Турцию отправили 41,8 тыс. тонн против 822,5 тыс. тонн, в Бангладеш — 47,5 тыс. тонн против 273,5 тыс. тонн. Одновременно появились новые направления: Камерун получил 23,8 тыс. тонн, Гана — 18 тыс. тонн.
Нынешний спад продолжил ухудшение, начавшееся летом. В июле судоходство по Азово-Донскому каналу временно ограничили после атак на суда в Азовском море; канал связывает море с портами в дельте Дона. В начале августа федеральные ведомства стали переориентировать грузопотоки на Балтийское и Каспийское моря, Дальний Восток и сухопутные маршруты. Как сообщал «Ъ» со ссылкой на отраслевые данные, три зерновых терминала в Азово-Черноморском бассейне получили серьезные повреждения; среди них — Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Новороссийский зерновой терминал и КСК. Повреждения затронули около пятой части мощностей по погрузке зерна в Черном и Азовском морях.
Сбой экспорта уже отражается на внутреннем рынке. По данным Российского зернового союза, средняя цена пшеницы четвертого класса у производителей выросла за ноябрь на 1,5%, до 9,15 тыс. руб. за тонну с НДС, однако в долларовом выражении она на $50 ниже, чем год назад, и на $70 ниже уровня начала сезона. Чтобы поддержать цены и спрос, государство возобновило закупочные интервенции: с 29 октября по 20 ноября в фонд приобрели почти 172 тыс. тонн зерна. Минсельхоз допускал закупки до 3 млн тонн; интервенции призваны поддержать аграриев на фоне проблем с экспортной логистикой.
По оценке экспертов, ограничения вывоза накапливают урожай на складах южных регионов и давят на закупочные цены. «Коммерсантъ» сообщал, что к концу августа запасы зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях Южного федерального округа превысили 10 млн тонн. Для производителей, чьи традиционные экспортные маршруты проходили через южные порты, альтернативная логистика увеличивает затраты, а накопление запасов связывает оборотные средства. Снижение отгрузок поэтому затрагивает не только портовый сектор: оно ограничивает сбыт зерна нового урожая и усиливает давление на финансовое положение аграриев.