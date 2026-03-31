Власти Москвы разрешили с 1 апреля арендовать электросамокаты

Дептранс Москвы сообщил о запуске сезона кикшеринга с 1 апреля в связи с приходом «климатической весны». Парк электросамокатов составляет 60 тыс. штук – такой же, как в 2024 году. В аренду также доступно 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров и 250 механических велосипедов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В дептрансе напомнили, что арендовать самокат или велосипед могут только совершеннолетние после прохождения верификации через Mos ID. В городе действует 420 медленных зон, где электросамокаты замедляются автоматически. «Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и ситуационным центром ОДД будем пресекать нарушения — в городе работают более 100 камер видеофиксации», — рассказал вице-мэр Максим Ликсутов. В случае осадков и ухудшения погоды работу сервисов аренды приостановят.

Кикшеринговый сезон ранее стартовал в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове и других городах. В 2025 году, по данным ГИБДД, в России произошло 3,2 тыс. ДТП с участием прокатных и личных электросамокатов, что на 26% меньше, чем в 2024 году. Погибли 68 человек и 3,38 тыс. пострадали.

С 2024 года Минтранс и ГИБДД вводят новые правила, направленные на ужесточение контроля за электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Также в Госдуме находятся принятые в первом чтении поправки в КоАП с повышенными штрафами для нарушителей за рулем на СИМ.

Иван Буранов