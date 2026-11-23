ПСБ и ЯрГУ развивают сотрудничество в подготовке специалистов для финансовой отрасли
Банк ПСБ провел форум «Все начинается с ПСБ» в Ярославском государственном университете (ЯрГУ) имени П. Г. Демидова. Топ-менеджеры и эксперты банка встретились со студентами, чтобы обсудить карьерные возможности в финансовой отрасли, востребованные профессиональные навыки и актуальные вопросы развития информационных технологий в банковской сфере.
Центральным событием форума стала пленарная сессия с участием старшего вице-президента, руководителя блока информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо, директора центра искусственного интеллекта ПСБ Антона Стасенка, сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александра Русакова и ректора ЯрГУ имени П. Г. Демидова Артема Иванчина.
В рамках форума прошли лекции, воркшопы и практикумы от представителей ПСБ. Так, гости мероприятия смогли узнать больше о задачах и методах современного антифрода и попрактиковаться в анализе защищенности приложений. В течение всего дня студенты получали карьерные консультации от экспертов ПСБ, анализировали свои резюме и выбирали карьерный трек.
Программа форума предполагала не только образовательную часть, но и развлекательную. Ребята участвовали в различных интерактивах и розыгрыше стильного мерча от ПСБ, фотографировались на память.
«Такие форумы — это возможность показать, что информационная безопасность в банке это живая, технологичная и очень интересная сфера. Но главное — это вклад ПСБ в развитие региона. Мы считаем, что сильные специалисты не появляются сами по себе, их нужно выращивать со студенческой скамьи, вместе с университетом, вкладываясь в образование и создавая условия, чтобы молодежь видела перспективу здесь, в Ярославской области, и оставалась здесь работать. Банк сегодня конкурирует за кадры не только зарплатой, но и возможностью профессионального роста, интересными задачами и причастностью к действительно важному делу — защите людей и их средств. Чем больше у банка, университета и студентов будет общих площадок для диалога и сотрудничества, тем яснее ребята будут видеть свои карьерные перспективы, а значит, тем сильнее будет кадровый потенциал региона», — прокомментировал Дмитрий Миклухо.
«Банк ПСБ активно работает с молодежью: студентами, выпускниками, начинающими специалистами. Мы запускаем программы стажировок, образовательные школы, серии мероприятий. В этом году мы дали старт проекту «Все начинается с ПСБ», который позволяет студентам ближе познакомиться с работой банка, карьерными возможностями, получить полезные советы от экспертов по подбору персонала и узнать о работе в ПСБ непосредственно от сотрудников банка. В Москве мы уже провели 6 мероприятий с начала года, и сейчас расширяем географию. Ярославль — это новый дом ПСБ. Для нас важно налаживать контакт с молодежью этого региона. И мы уверены, что лучший способ сделать это — организовать личное знакомство с ребятами. Карьерный форум ПСБ позволил студентам Ярославского государственного университета за один день проникнуться нашей корпоративной культурой, нашими ценностями и атмосферой ПСБ, а также стать на шаг ближе к своей карьере мечты», — отметил Рубен Бегунц, вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.
ПСБ и ЯрГУ имени П. Г. Демидова последовательно развивают долгосрочное сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. В университете в 2026 году открыта базовая кафедра банка ПСБ «Кибербезопасность банковских систем». Форум ПСБ стал не только важным шагом в укреплении сотрудничества банка и вуза, но и тем мероприятием, которое окажет влияние на формирование рынка труда для молодых специалистов в регионе.