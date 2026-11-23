«Такие форумы — это возможность показать, что информационная безопасность в банке это живая, технологичная и очень интересная сфера. Но главное — это вклад ПСБ в развитие региона. Мы считаем, что сильные специалисты не появляются сами по себе, их нужно выращивать со студенческой скамьи, вместе с университетом, вкладываясь в образование и создавая условия, чтобы молодежь видела перспективу здесь, в Ярославской области, и оставалась здесь работать. Банк сегодня конкурирует за кадры не только зарплатой, но и возможностью профессионального роста, интересными задачами и причастностью к действительно важному делу — защите людей и их средств. Чем больше у банка, университета и студентов будет общих площадок для диалога и сотрудничества, тем яснее ребята будут видеть свои карьерные перспективы, а значит, тем сильнее будет кадровый потенциал региона», — прокомментировал Дмитрий Миклухо.