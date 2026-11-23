Как установил суд, ОПГ состояла из четырех человек, она действовала с апреля 2021 года по февраль 2022-го. Используя свое служебное положение в налоговых органах, фигуранты разработали схему хищения средств у ФНС России. Они вносили недостоверные сведения в реквизиты платежных документов умерших липчан, а также жителей других регионов — по данным «Ъ-Черноземье», Воронежской, Московской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Затем переносили сведения об уплате налогов в специальные карточки живых граждан, состоящих на учете в межрайонных инспекциях ФНС Липецкой области. Из-за этого у последних искусственно образовывалась переплата — ее «возвращали» из бюджета РФ. Ущерб государству от действий ОПГ составил 6,9 млн руб.