Экс-сотрудницу липецкого УФНС осудили за создание ОПГ для хищений из бюджета
В Липецкой области 39-летнюю главу организованной группировки осудили за особо крупное мошенничество в отношении ФНС (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Грязинский горсуд приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Согласно картотеке суда, речь идет о Елене Цукановой.
Уточняется, что подсудимой предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Также ей назначен запрет работать на госслужбе в течение двух лет.
Как установил суд, ОПГ состояла из четырех человек, она действовала с апреля 2021 года по февраль 2022-го. Используя свое служебное положение в налоговых органах, фигуранты разработали схему хищения средств у ФНС России. Они вносили недостоверные сведения в реквизиты платежных документов умерших липчан, а также жителей других регионов — по данным «Ъ-Черноземье», Воронежской, Московской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Затем переносили сведения об уплате налогов в специальные карточки живых граждан, состоящих на учете в межрайонных инспекциях ФНС Липецкой области. Из-за этого у последних искусственно образовывалась переплата — ее «возвращали» из бюджета РФ. Ущерб государству от действий ОПГ составил 6,9 млн руб.
Трое соучастников Елены Цукановой были осуждены в апреле 2026 года. Согласно картотеке Грязинского горсуда, речь идет об Анастасии Весельевой, Ирине Чалых и Дмитрии Чалых. Первой фигурантке назначено четыре года лишения свободы с отсрочкой из-за ребенка младше 14 лет и запретом два года работать на госслужбе, остальным — по три года. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Осужденные безуспешно обжаловали свой приговор.
На сайте УФНС по Липецкой области упоминается, что в 2021 году полная тезка осужденного организатора ОПГ стала победителем конкурса на замещение должности старшего налогового инспектора отдела информационно-аналитической работы. Из материалов горсуда следует, что Анастасия Весельева на момент совершения преступления занимала аналогичный пост. Она является сестрой умершего мужа Ирины Чалых, которая, овдовев, вышла замуж за Дмитрия Чалых.
В октябре 2025 года суд заключил под стражу экс-главу управления ФНС по Белгородской области Наталию Попову. В тот же день ей было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Она могла получить 27 млн руб. за общее покровительство ряда юрлиц.