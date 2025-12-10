Экс-глава белгородского УФНС могла получить взятку в 27 млн рублей

Бывший руководитель управления ФНС по Белгородской области Наталия Попова могла получить взятку в 27 млн руб. за общее покровительство ряда юрлиц. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главное следственное управление СКР. При этом названия компаний, которым, по данным следствия, покровительствовала экс-руководитель управления, не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре Басманный райсуд Москвы заключил госпожу Попову под стражу. Тогда же ей было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Расследование дела ведет следственный отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР.

Подробности уголовного дела не раскрывались. Судя по постановлению суда, следствие также возбудило дела о даче взятки и посредничестве при даче взятки (ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ). Защита экс-руководителя белгородского УФНС настаивала на ее заключении под домашний арест, а сама она обещала сотрудничать со следствием.

В конце октября Наталия Попова подала апелляционную жалобу на решение суда о заключении ее под стражу до начала декабря. Согласно картотеке Басманного райсуда, 6 декабря срок ее содержания в СИЗО был продлен.

Пост руководителя белгородского УФНС Наталия Попова оставила в июле 2025 года. Она возглавляла ведомство с марта 2020-го.

Егор Якимов