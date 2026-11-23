У экс-чиновника Петербурга изъяли в доход государства десятки объектов недвижимости
В списке изъятого имущества: 35 земельных участков, 39 зданий и девять квартир
Приморский районный суд Петербурга обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника городской службы государственного строительного надзора Вячеслава Захарова. В перечень вошли 35 земельных участков в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, 39 жилых и нежилых зданий, квартиры, автомобили и маломерное судно, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В частности, суд изъял семь участков в Петербурге, 24 — в Ленинградской области и четыре — в Новгородской. Также в списке оказались восемь жилых зданий, 31 нежилое, девять квартир, одно машино-место, восемь автомобилей и маломерное судно.
О рассмотрении иска к Захарову стало известно в октябре. По данным Генпрокуратуры, бывший чиновник, занимавший различные должности в сфере государственного строительного надзора Петербурга с 2001 по 2024 год, несмотря на запрет на предпринимательскую деятельность, через доверенных лиц управлял компаниями «Мега-Строй» и «Реал-Яхтинг». Подробнее об обстоятельствах дела — в материале «Ъ» «Надзор спросил с надзора».
По оценке надзорного ведомства, стоимость активов Захарова и связанных с ним лиц превысила 1,5 млрд руб., тогда как совокупный официальный доход ответчиков составил 84 млн руб. Генпрокуратура считала, что имущество приобреталось с нарушением антикоррупционных ограничений и оформлялось на родственников и доверенных лиц.