Началась прямая линия врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой
К руководителю республики поступило почти 5 тысяч вопросов за две недели
Началась прямая линия врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой. Ей поступило более 5 тыс. вопросов. Трансляция ведется на телеканале «Моя Удмуртия», у нее в соцсетях и в группе местной радиостанции «Адам».
«Те вопросы, которые не успеем обсудить в эфире, тоже обязательно отработаем»,— написала врио главы.
Это первая прямая линия госпожи Абрамовой. Годом ранее на вопросы жителей в течение 2,5 часа отвечал тогдашний глава республики Александр Бречалов. Он успел прокомментировать 47 вопросов.