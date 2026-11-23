Ирина Снеткова начала карьеру в сфере управления госимуществом в 1993 году в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом. С 1999 по 2004 год возглавляла отдел недвижимости территориального органа Минимущества России по Свердловской области, затем работала на руководящих должностях в коммерческих компаниях. По данным сервиса kartoteka.ru, в разное время она руководила компаниями «Партнер», «Феникс», «Закат», ФРПА, «Август», «Ресторанами Кавказа», алкомаркетом «Магнум — 5» (связаны с ресторатором Олегом Флегановым), компаниями «Дружба», «Магнум инвест», «Пушкина,1», «Бриз», «Бизнес-консультант», ФСРПА, «Конкорд-бар», «Эверест», «Артель самолет».