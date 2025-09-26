Ирина Снеткова будет курировать вопросы по земле и рекламе в МУГИСО

Новый первый заместитель главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Ирина Снеткова будет отвечать за вопросы земли и рекламы в ведомстве, рассказал журналистам и.о. заместителя губернатора — главы МУГИСО Алексей Кузнецов. Отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» господин Кузнецов подчеркнул, что госпожа Снеткова является «абсолютно компетентным, профессиональным человеком». «Это усиление для министерства»,— заверил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сервиса kartoteka.ru, Ирина Снеткова до назначения в МУГИСО руководила компаниями «Партнер», «Феникс», «Закат», ФРПА, «Август», «Ресторанами Кавказа», алкомаркетом «Магнум — 5» (связаны с ресторатором Олегом Флегановым), компаниями «Дружба», «Магнум инвест», «Пушкина,1», «Бриз», «Бизнес-консультант», ФСРПА, «Конкорд-бар», «Эверест», «Артель самолет». «Ирина Снеткова уволилась со всех должностей перед назначением в МУГИСО»,— добавил Алексей Кузнецов.

