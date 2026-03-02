Замминистра по управлению госимуществом Свердловской области ушел в отставку

Заместитель главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Роман Вахрамеев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. В ведомстве добавили, что последним рабочим днем чиновника на посту стал понедельник, 2 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Вахрамеев

Фото: Сообщество министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области во «ВКонтакте» Роман Вахрамеев

Фото: Сообщество министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области во «ВКонтакте»

МУГИСО с октября 2022 года возглавляет бывший и.о. министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов. После отставки господина Вахрамеева в ведомстве продолжает работать только один заместитель министра — Ирина Снеткова.

По словам источника «Ъ-Урал», в свердловском правительстве рассматривают вариант по назначению господина Кузнецова на должность министра природных ресурсов и экологии региона (пост с 2022 года занимает Денис Мамонтов). Ожидается, что в случае отставки МУГИСО возглавит госпожа Снеткова, которая работает первым заместителем главы ведомства с сентября 2025 года. В данный момент она отвечает за вопросы, касающиеся земельных участков и рекламы. Алексей Кузнецов в разговоре с «Ъ-Урал» в сентябре заверил, что Ирина Снеткова является «абсолютно компетентным, профессиональным человеком». «Это усиление для министерства»,— подчеркнул тогда чиновник.

Василий Алексеев