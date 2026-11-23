Алексей Кузнецов с 1994 года был столяром-сборщиком на Тобольском деревообрабатывающем заводе, в 2001 году перешел в прокуратуру Тюменской области: прошел путь от помощника прокурора Тобольска до заместителя городского прокурора. С 2007 года занимал различные должности в мэрии Тюмени: был заместителем директора департамента имущественных отношений, начальником управления муниципальных закупок и главой департамента жилищной политики. В 2010 году получил пост директора муниципальных закупок Тюмени, с 2011 года замещал должность советника департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.