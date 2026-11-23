В Казани выставили на торги здание хлебокомбината за 154 млн рублей
АО «Железнодорожная торговая компания» выставило на аукцион здание бывшего хлебокомбината на улице Революционной в Казани. Начальная цена лота составляет 153,8 млн руб., следует из информации, опубликованной на сайте РТС-тендер.
В состав лота входят здание площадью 4,2 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,2 га.
Торги назначены на 24 декабря. Шаг аукциона составляет 7,7 млн руб. Для участия необходимо внести задаток в размере 15,4 млн руб.