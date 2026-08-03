Пираты Средиземного моря

Итальянский военный корабль 2 августа перехватил неподалеку от Сицилии танкер, который в ЕС подозревают в перевозке подсанкционной российской нефти. Абордаж произошел в рамках европейской военно-морской миссии EUNAVFOR MED Irini. Операция, начинавшаяся как попытка остановить гражданскую войну в Ливии, едва не довела членов НАТО до прямого военного столкновения друг с другом. Теперь же этот военный инструмент на Средиземном море нацелен на теневой флот России. В Москве действия Евросоюза расценивают как государственное пиратство и обещают адекватный ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский военный вертолет над танкером Toa Payoh в районе острова Пантеллерия в Средиземном море (август 2026 года(

Фото: Italian Defence Ministry / Handout. / Reuters Итальянский военный вертолет над танкером Toa Payoh в районе острова Пантеллерия в Средиземном море (август 2026 года(

Фото: Italian Defence Ministry / Handout. / Reuters

Миссия Irini («Мир» в переводе с греческого) была запущена Советом ЕС 31 марта 2020 года для стабилизации ситуации в Ливии: европейские ВМС должны были пресекать контрабанду воюющими в Ливии сторонами нефти и получение ими оружия. «Мир» пришел на смену «Мудрости» (Sophia) — операции Евросоюза по перехвату в Средиземном море судов с нелегальными мигрантами из Северной Африки и c Ближнего Востока. Последнюю преследовали громкие скандалы, связанные с гибелью множества искателей европейского убежища.

Но в первый же год своей активности Irini поставила страны НАТО на грань военных действий друг против друга.

Самый опасный инцидент произошел в июне 2020 года в неназванном районе Средиземного моря, где состоялись две попытки абордажа грузового судна Cirkin, следовавшего под флагом Танзании в Ливию.

В штаб-квартире Irini в Риме получили информацию, что контейнеровоз везет оружие вооруженным формированиям правительства Ливии в Триполи, которые ведут военные действия против сил парламента в Бенгази. На перехват послали греческий фрегат Spetsai, который 2 июня отправил к Cirkin вертолет с абордажной командой.

Удивительно, но, судя по всему, командование Irini было не в курсе того, что грузовое судно сопровождают три турецких фрегата, хотя тот факт, что оружием правительственные силы Ливии снабжает Турция, был секретом Полишинеля.

Турецкий эскорт потребовал право «суверенного иммунитета», фактически признав, что судно на самом деле турецкое. При этом турки пояснили, что везут в ливийский порт Мисурата медицинское оборудование. Командовавший в то время силами Irini итальянский контр-адмирал Фабио Агостини приказал греческому фрегату немедленно покинуть зону потенциального столкновения военно-морских сил западных стран друг с другом. Но вскоре выяснилось, что командование Irini сдало назад лишь временно.

Разбираться с Cirkin поручили натовской структуре — миссии Sea Guardian. Видимо, в расчете на то, что, будучи членом НАТО, Турция проявит больше намерения сотрудничать, чем в случае столкновения с военно-морскими силами ЕС. Но вышло еще хуже. 10 июня французский фрегат Courbet потребовал от экипажа Cirkin назвать истинную принадлежность судна и допустить проверку его груза. Контейнеровоз в ответ отключил систему отслеживания и идентификации. Попытка же французского фрегата приблизиться привела к тому, что один из турецких фрегатов трижды облучал Courbet сигналом РЛС управления ракетным огнем.

В итоге Cirkin благополучно достиг порта Мисурата. НАТО провело расследование, в итоге которого против турецкой компании, управлявшей судном, были введены санкции, а союзникам было предписано впредь избегать таких инцидентов.

В ноябре того же 2020 года еще один боевой корабль Irini пошел на перехват турецкого судна. Команда немецкого фрегата Hamburg действовала решительнее греков и французов и смогла высадиться на борт турецкого грузового судна Rosaline A.

Однако турецкие власти оперативно наложили запрет на досмотр груза — операцию пришлось прервать без всякого результата. В дальнейшем силам Irini пришлось действовать гораздо более осторожно, что свело миссию по стабилизации ситуации в Ливии на нет.

Но в марте этого года Евросоюз смог придумать для своих корсаров на Средиземном море новую цель — суда так называемого теневого флота России.

Заслуга в этом целиком принадлежит верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. По ее инициативе в мае—июне 2026 года задачи миссии Irini были изменены. Целью абордажа стали суда, вошедшие в санкционные списки Евросоюза и Великобритании по обвинению в перевозке российской нефти в обход требований ЕС о потолке цены ($44,1 за баррель).

Кая Каллас недвусмысленно заявила об антироссийской направленности миссии Irini на встрече министров обороны стран—членов ЕС в Никосии 8 июня этого года. Силовые меры по отношению к гражданским судам она обосновала тем, что они позволят ограничить возможности России финансировать военные действия на Украине.

При этом правила применения военной силы не обнародованы, что было мотивировано грифом секретности. Как показала практика, силы Irini могут останавливать и насильственно досматривать суда. Однако, поскольку мандат миссии не предусматривает задержания и конфискации судов, после «проверки флага» судно отпускают и передают информацию о несоответствии формального флага национальной принадлежности властям стран—членов ЕС, которые и должны арестовывать нарушителей санкций в соответствии со своим национальным законодательством.

Евросоюз внес в санкционные списки около 600 гражданских судов. Все они теперь являются целью сил Irini. С мая 2026 года было проведено десять осмотров судов с согласия их капитанов и два абордажа с высадкой вооруженных групп с вертолетов.

Последний по времени инцидент с временным захватом танкера Toa Payoh 2 августа напоминал серьезную военную операцию. Капитан следовавшего под флагом Камеруна судна якобы отказался допустить досмотровую команду на борт. В итоге были задействованы флагман Irini — итальянский ракетный фрегат Thaon di Revel, греческий военный корабль и даже польский патрульный самолет.

Первый же силовой перехват состоялся 20 июля, и в его информационном сопровождении приняла самое активное участие Кая Каллас. Она сообщила в соцсети X, что представители военно-морских сил ЕС высадились на борт подсанкционного танкера MV South Star в международных водах Средиземного моря. «Мы усиливаем давление на российский теневой флот»,— отчиталась глава европейской дипломатии.

Развернутую оценку охоты Евросоюза за гражданскими судами дал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. На заседании Постоянного совета организации 11 июня он, в частности, отметил: «Операция Irini была развернута Евросоюзом для предотвращения поставок оружия в Ливию в нарушение оружейного эмбарго и получила соответствующий мандат СБ ООН. А теперь европейские политики превращают ее в инструмент пиратского захвата гражданских судов в международных водах в нарушение Конвенции ООН по морскому праву».

«Госпожа Каллас прячется за разговорами о придуманном еврочиновниками и не существующем в международном праве понятии о теневом флоте, но, по сути, речь идет о спонсируемом ЕС государственном пиратстве»,— заявил господин Полянский.

Что касается ответных мер со стороны России, то 26 июля президент РФ Владимир Путин призвал бороться с попытками захвата судов, перевозящих российские гражданские грузы, «как с пиратами». «В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— заявил президент России на встрече с командующими флотами.

Андрей Смирнов