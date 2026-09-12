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Поезд из Руана не доехал до места назначения

Французские власти подозревают, что инцидент на железной дороге мог стать результатом диверсии

Вечером 11 сентября во Франции сошел с рельсов региональный поезд TER, следовавший из Руана в Кан. Пострадали 44 из 186 находившихся в поезде пассажиров. Полиция и прокуратура предполагают диверсию: по предварительным данным, на железнодорожный путь подложили кусок рельса. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Место происшествия в Клеоне

Место происшествия в Клеоне

Фото: Luis Branco / AFP

Место происшествия в Клеоне

Фото: Luis Branco / AFP

Региональный поезд TER сошел с рельсов в районе Клеона, небольшого города под Руаном, в департаменте Приморская Сена. В поезде находились 186 пассажиров. Префектура департамента привела в действие план Orsec, разработанный для координации спасательных служб при крупных происшествиях. На место аварии были направлены пожарные и медицинские бригады.

В результате аварии 44 человека получили ранения, 18-летняя девушка была доставлена вертолетом в университетскую больницу Руана в тяжелом состоянии. Врачи опасались за ее жизнь, но сейчас она вне опасности. Еще 43 пассажира получили травмы, не потребовавшие экстренной госпитализации. Остальные пассажиры не пострадали.

Авария произошла около 19:45 между станциями Турвиль и Эльбеф-Сен-Обен.

По данным полиции, поезд шел со скоростью около 140 км/ч, когда столкнулся с металлическим предметом, оказавшимся на пути, и сошел с рельсов.

Прокуратура Руана начала расследование. Проверка машиниста на алкоголь и наркотики дала отрицательный результат, вины персонала поезда следователи не видят. По предварительным данным, на путь мог быть специально положен кусок рельса. Его фотографии (реальные или сгенерированные) уже появились в соцсетях. Власти считают весьма вероятным, что на линии была совершена диверсия. Мотивы ее неясны — это мог быть и террористический акт, и бессмысленная шалость подростков. Никаких заявлений в сети от имени возможных злоумышленников пока не последовало.

Крушение парализовало движение на нескольких направлениях. SNCF сообщила о серьезных перебоях на линии между Руаном и Каном, а также между Каном и Гавром в обоих направлениях. В Париже на вокзале Сен-Лазар вечером опаздывали поезда, прибывавшие из Руана и Гавра, задержка составляла до трех часов. На линии Париж—Руан сегодня утром, 12 сентября, движение возобновилось, однако на других участках сохранялись ограничения.

В истории французских железных дорог известны подобные случаи. В декабре 1993 года в Сен-Лё-д’Эссеране, городке примерно в 50 км к северу от Парижа, подросток перетащил на рельсы тяжелую металлическую деталь — он хотел «посмотреть, что произойдет». В результате погибли четыре человека.

В июне 2000 года поезд Corail Вентимилья—Кале разбился в Шас-сюр-Роне после столкновения с кусками рельсов, уложенными на пути. Погибли два человека, 12 — получили ранения. 32-летний алжирский рабочий Мусса Хаммуди признался в диверсии, следствие при этом не смогло установить мотива его действий. Хаммуди был признан психически больным и отправлен на лечение.

Еще один эпизод, о котором вспомнили во Франции после нынешнего происшествия, произошел в июле 2024 года, накануне открытия Олимпийских игр в Париже. Движение скоростных поездов TGV было серьезно нарушено после «целенаправленных действий» на нескольких участках сети. Сразу в нескольких ключевых пунктах было уничтожено критически важное для безопасности движения оборудование, повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры, из-за чего тысячи пассажиров были вынуждены менять маршруты.

Тогда некоторые французские политики и журналисты высказывали предположения, что ответственность может лежать на радикалах из ультралевых или экологических движений. Полиция обещала найти злоумышленников, однако организаторы саботажа так и не были установлены.

В Клеоне следствие пытается понять, кто и зачем мог положить на действующий путь кусок рельса.

«Расследование будет долгим»,— предупредила заместитель прокурора Руана Мари-Валери Альбер. Государственная железнодорожная компания SNCF заявила, что окажет следствию «всю необходимую помощь».

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