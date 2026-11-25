Пермская инвесткомпания кратно нарастила выручку в третьем квартале года
Пермское ПАО «ИК “Ермак”» отчиталось о финансовых результатах за третий квартал 2026 года. Как следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 26,2 млн руб. При этом за весь 2025 год компания зафиксировала 15,2 млн руб. прибыли. Выручка ПАО в третьем квартале года составила 32,2 млн руб., что выше показателя за весь 2025-й в восемь раз (3,9 млн руб.).
Стоит отметить, что с 2022 года ИК «Ермак» демонстрировала убыток от продаж. В прошлом году он составил 14,7 млн руб. В третьем квартале текущего года общество зафиксировало прибыль в размере 16,5 млн руб. Себестоимость продаж составила за отчетный период 1,4 млн руб. против 2,6 млн руб. в 2025-м.
ПАО «ИК “Ермак”» было зарегистрировано в 1992 году. Компания занимается вложениями в ценные бумаги, а также капиталовложениями, эмиссионной деятельностью, арендой недвижимости и предоставляет консультационные услуги. Руководителем компании является Роман Тихонов.