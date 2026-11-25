Пермское ПАО «ИК “Ермак”» отчиталось о финансовых результатах за третий квартал 2026 года. Как следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 26,2 млн руб. При этом за весь 2025 год компания зафиксировала 15,2 млн руб. прибыли. Выручка ПАО в третьем квартале года составила 32,2 млн руб., что выше показателя за весь 2025-й в восемь раз (3,9 млн руб.).