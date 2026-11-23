В университете ИТМО к 2030 году собираются создать инжиниринговый центр фотонных вычислений для разработки и мелкосерийного производства оптических вычислительных систем. Для этого вузу нужно 410 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.