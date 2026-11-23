ИТМО построит инжиниринговый центр фотонных вычислений за 410 млн рублей
В университете ИТМО к 2030 году собираются создать инжиниринговый центр фотонных вычислений для разработки и мелкосерийного производства оптических вычислительных систем. Для этого вузу нужно 410 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
От Министерства науки и высшего образования университет получил одобрение и 250 млн рублей. Господдержка оказана при условии заинтересованности со стороны индустриальных партнеров. Это условие выполняется.
Проект, как отметили в пресс-службе, поддержали шесть компаний. Подписанное соглашение о намерениях подразумевает, что вуз получит для инжинирингового центра еще 160 млн рублей.
На создание центра уйдет три года. Проект реализуют на базе Института фотоники.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что ИТМО первым из вузов РФ сменил ректорскую модель на корпоративную.