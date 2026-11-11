ИТМО первым из вузов РФ сменил ректорскую модель на корпоративную
Российским вузом впервые будет управлять совет директоров, состоящий из лидеров ключевых направлений. О смене ректорской модели на корпоративную объявил университет ИТМО.
На сайте учебного заведения сказано, что университет становится ключевым активом Технологической корпорации ИТМО. Новую модель управления представили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
«Я желаю Университету ИТМО меняться стремительно в соответствии с вызовами времени, не изменяя себе и своим базовым принципам, не бояться экспериментировать, доводить начатое до конца, сохранить преемственность поколений. Потому что она укрепляет любую интеллектуальную корпорацию»,— поздравил руководство вуза министр.
Владимир Васильев сменит ректорскую должность на пост научного руководителя и генерального конструктора. В контуре его деятельности: доведение разработок до совместных предприятий и новых юридических лиц, взаимодействие с государственными корпорациями и ключевыми партнерами, а также инфраструктура и развитие кампуса.
Исполняющим обязанности ректора станет Алексей Бобцов, доктор технических наук, профессор, выпускник университета и директор мегафакультета компьютерных технологий и управления. Он будет отвечать за взаимодействие с вузами, представлять университет перед органами государственной власти и научным сообществом.