ИТМО первым из вузов РФ сменил ректорскую модель на корпоративную

«Я желаю Университету ИТМО меняться стремительно в соответствии с вызовами времени, не изменяя себе и своим базовым принципам, не бояться экспериментировать, доводить начатое до конца, сохранить преемственность поколений. Потому что она укрепляет любую интеллектуальную корпорацию»,— поздравил руководство вуза министр.