Главное на повестке — финансирование правительства, и здесь счет идет уже на дни. Временная резолюция, принятая в сентябре, истекает 11 декабря, а из 12 законопроектов об ассигнованиях на 2027 финансовый год, начавшийся еще 1 октября, не принят ни один. Параллельно Конгрессу предстоит согласовать оборонный бюджет (NDAA) объемом около $1,15 трлн, который впервые за десятилетия может не уложиться в годовой срок, по крайней мере если верить прогнозам медиакомпании CQ Roll Call, специализирующейся на освещении работы Конгресса США, Белого дома и федеральных судов.