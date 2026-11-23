Демократы США решают, когда лучше лишить республиканцев денег на иранскую кампанию
Уходящему американскому Конгрессу 119-го созыва остается жить меньше шести недель: 3 января присягу принесут новые законодатели. И начавшаяся сессия «хромой утки» — последний шанс для проигравших с треском республиканцев провести ключевые решения, которые до сих пор не приняты.
Главное на повестке — финансирование правительства, и здесь счет идет уже на дни. Временная резолюция, принятая в сентябре, истекает 11 декабря, а из 12 законопроектов об ассигнованиях на 2027 финансовый год, начавшийся еще 1 октября, не принят ни один. Параллельно Конгрессу предстоит согласовать оборонный бюджет (NDAA) объемом около $1,15 трлн, который впервые за десятилетия может не уложиться в годовой срок, по крайней мере если верить прогнозам медиакомпании CQ Roll Call, специализирующейся на освещении работы Конгресса США, Белого дома и федеральных судов.
Еще одна мина замедленного действия — потолок госдолга. При лимите $41,1 трлн долг уже $40,71 трлн, и в феврале-марте 2027 года потолок, по оценкам, будет достигнут. Республиканцы призывают поднять за оставшиеся шесть недель лимит, чтобы не дать демократам еще один рычаг давления на Белый дом весной.
Но самый острый вопрос — финансирование войны с Ираном, которое Конгресс так и не санкционировал. В июне же обе палаты приняли резолюцию о военных полномочиях, призывающую президента остановить конфликт.