Еще два сухогруза проекта RSD59 передал заказчику завод «Красное Сормово» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Всего за последние два месяца нижегородская верфь передала восемь таких сухогрузов, сообщили в пресс-службе завода 23 ноября.