«Красное Сормово» передало заказчику восьмой за два месяца сухогруз
Еще два сухогруза проекта RSD59 передал заказчику завод «Красное Сормово» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Всего за последние два месяца нижегородская верфь передала восемь таких сухогрузов, сообщили в пресс-службе завода 23 ноября.
Многоцелевые сухогрузы относятся к классу «Волго-Дон макс» с максимально возможными для Волго-Донского судоходного канала габаритами.
Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство 34 судов завод заключил с АО «ГТЛК» в 2023 году, сдать все суда этой серии верфь планирует в первом квартале 2027 года. Параллельно на заводе идет строительство головного сухогруза проекта KSD1 на базе унифицированного решения «Платформа № 1».