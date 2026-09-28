«Красное Сормово» намерено завершить заказ по судам RSD59 в I полугодии 2027 года

Завод «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) планирует завершить контракт по сухогрузам RSD59 в I полугодии 2027 года. Об этом рассказал руководитель предприятия Сергей Ляшенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Он уточнил, что осталось 18 судов, из них 10 уже на воде, оставшиеся восемь сейчас в работе. А в цехе, в котором производится резка металла, работу по судам RSD59 уже завершили и перестроили под производство судов KSD1 на базе «Платформы №1».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году ОСК и АО «ГТЛК» подписали контракт на строительство серии из 34 сухогрузов проекта RSD59. На тот момент планировалось, что сухогрузы передадут заказчику тремя партиями: 10 судов — до конца 2024 года, 12 судов — до конца сентября 2025 года и еще 12 судов — до конца января 2027 года.

Ирина Швецова